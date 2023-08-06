انتشال جثة الفرد المفقود من طاقم قاطرة غرقت في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة

انتشل فريق الانقاذ البحري الأحد جثة الفرد المفقود من طاقم قاطرة غرقت في قناة السويس إثر اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، وفق ما أعلنت السلطات المصرية.



وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان "نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة +فهد+ واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري".



والميكانيكي السيد علي محمد موسى كان الوحيد الذي فقد أثره من بين أفراد الطاقم السبعة لقاطرة غرقت بعد اصطدامها السبت بناقلة الغاز المسال CHINAGAS LEGEND التي ترفع علم هونغ كونغ.



بحسب البيان الصادر الأحد خرج خمسة من أفراد الطاقم من المستشفى، فيما لا يزال واحد تحت المراقبة. ولم يؤثر الاصطدام على حركة عبور القناة، وفق السلطات، علما بأن جهود إنتشال القاطرة الغارقة ما زالت جارية.



وكانت الناقلة في طريقها من سنغافورة الى الولايات المتحدة. ويبلغ طولها 230 مترا، وتحمل على متنها 52 ألف طن من غاز النفط المسال.