أوساط حكومية معنية أكدت للـLBCI أن اللقاء الوزاري في الديمان يوم الثلاثاء قائم ووزير الأشغال علي حمية أكد مشاركته

وزير السياحة وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع

وزير السياحة وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع

التقت بطبيبها بعد مرور أعوام على خضوعها لجراحة بالدماغ أثناء عزفها على الكمان: سأبقى ممتنة له إلى الأبد!