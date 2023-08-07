وزير المهجرين: سنشارك في إجتماع الديمان وسنطلب من البطريرك الدعم في موضوع النازحين وفي تعيين رئيس للوفد الوزاري الذي من المفترض أن يزور سوريا

سقطا من ارتفاع 55 مترًا... حادثة مأساوية في مدينة ملاهي ضحيتها مراهقان وهذا ما حدث معهما!

سقطا من ارتفاع 55 مترًا... حادثة مأساوية في مدينة ملاهي ضحيتها مراهقان وهذا ما حدث معهما!

وزير المال: رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد إجتماعات جدية مع نواب الحاكم هذا الأسبوع للوصول إلى صيغة حول موضوع إقراض الحكومة