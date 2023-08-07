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o
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مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من أي فئة كانت ووحدات دم من فئة O+ في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70911692
آخر الأخبار
2023-08-07 | 08:50
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مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من أي فئة كانت ووحدات دم من فئة O+ في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70911692
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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