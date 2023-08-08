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ميقاتي: نحن بحاجة لهذا الإجتماع اليوم لأن البلد من دون رئيس جمهورية ومجلس النواب لا يجتمع ولا جدول أعمال لهذا اللقاء

آخر الأخبار
2023-08-08 | 04:20
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ميقاتي: نحن بحاجة لهذا الإجتماع اليوم لأن البلد من دون رئيس جمهورية ومجلس النواب لا يجتمع ولا جدول أعمال لهذا اللقاء
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ميقاتي: نحن بحاجة لهذا الإجتماع اليوم لأن البلد من دون رئيس جمهورية ومجلس النواب لا يجتمع ولا جدول أعمال لهذا اللقاء

 
 
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