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باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
آخر الأخبار
2023-08-08 | 11:01
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باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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