باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد

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