باسيل: لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم ونعوّل على الحوار اللبناني-اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم

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