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باسيل: لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم ونعوّل على الحوار اللبناني-اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم

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2023-08-08 | 11:07
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باسيل: لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم ونعوّل على الحوار اللبناني-اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم
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باسيل: لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم ونعوّل على الحوار اللبناني-اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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