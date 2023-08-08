باسيل: الحوار يجب أن يكون مرتبطا بأجندة محددة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم

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