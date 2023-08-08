باسيل: نرى الكثير من التذاكي والغطاء الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة هو الغطاء الشعبي والعمل ضمن اطار تصريف الاعمال والمسرحيات لا تعطيها ثقة الناس

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