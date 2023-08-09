بيروت إنشورنس غروب: التأمين الأنسب للسفر

تذكر بيروت إنشورنس غروب بأهمية الحصول على تأمين السفر الملائم لكل فرد.

يأتي هنا دور وسيط التأمين ليبحث نيابة عن المواطن عن أفضل البوالص المتاحة ويقارن في ما بينها ليستحصل على أنسب بوليصة بأفضل سعر.

هذا ما تفعله شركة وساطة التأمين بيروت إنشورنس غروب التي تستحصل للمواطنين على تأمين السفر الأنسب من حيث الشروط والتغطية لتوفر للمسافرين سفرة مأمنو ومطمنة.