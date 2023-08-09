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مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها

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2023-08-09 | 02:33
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مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها
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مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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