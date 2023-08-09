الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها
آخر الأخبار
2023-08-09 | 02:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أمنية
للـLBCI:
التحقيقات
الأولية
المسؤول
القواتي
الياس
الحصروني
تعرضه
لعملية
والجهات
الأمنية
المعنية
تواصل
العمل
ملابسات
والتأكيد
المعلومات
والأدلة
بحوزتها
التالي
عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!
استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:04
الأمم المتحدة تعلن عن تفاهم مع دمشق حول استخدام معبر باب الهوى
أخبار دولية
05:04
الأمم المتحدة تعلن عن تفاهم مع دمشق حول استخدام معبر باب الهوى
0
أخبار لبنان
05:01
كركي: تسديد 116 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات منذ مطلع العام 2023
أخبار لبنان
05:01
كركي: تسديد 116 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات منذ مطلع العام 2023
0
آخر الأخبار
05:00
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد التبانة المسلك الشرقي وشارع سوريا طرابلس من قبل بعض المحتجين
آخر الأخبار
05:00
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد التبانة المسلك الشرقي وشارع سوريا طرابلس من قبل بعض المحتجين
0
فنّ
04:36
على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور
فنّ
04:36
على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:00
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد التبانة المسلك الشرقي وشارع سوريا طرابلس من قبل بعض المحتجين
آخر الأخبار
05:00
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد التبانة المسلك الشرقي وشارع سوريا طرابلس من قبل بعض المحتجين
0
فنّ
04:36
على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور
فنّ
04:36
على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور
0
فنّ
04:30
ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟
فنّ
04:30
ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟
0
فنّ
04:10
نادين الراسي مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيل جورج الراسي: بعمل بأصلي (فيديو)
فنّ
04:10
نادين الراسي مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيل جورج الراسي: بعمل بأصلي (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:24
تنظيم الدولة الاسلامية يعلن قتل 16 جنديا في هجوم في مالي
أخبار دولية
10:24
تنظيم الدولة الاسلامية يعلن قتل 16 جنديا في هجوم في مالي
0
أخبار دولية
15:28
احتجاز ثلاثة شرطيين إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا
أخبار دولية
15:28
احتجاز ثلاثة شرطيين إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا
0
منوعات
2023-07-30
قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-07-30
قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!
0
أخبار لبنان
2023-07-29
دوريات لأمن الدولة في مطاعم طرابلس ومحاضر ضبط بحق المخالفين
أخبار لبنان
2023-07-29
دوريات لأمن الدولة في مطاعم طرابلس ومحاضر ضبط بحق المخالفين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:59
لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء
أخبار لبنان
16:59
لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
0
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:47
بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!
منوعات
15:47
بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!
2
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
3
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
4
موضة وجمال
15:21
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
موضة وجمال
15:21
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
5
منوعات
15:05
طلبت قالب حلوى لعيد ميلاد ابنتها الصغيرة... ولكن ما اسلمته لا يُصدّق! (صورة)
منوعات
15:05
طلبت قالب حلوى لعيد ميلاد ابنتها الصغيرة... ولكن ما اسلمته لا يُصدّق! (صورة)
6
منوعات
15:35
اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)
منوعات
15:35
اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)
7
آخر الأخبار
02:33
مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها
آخر الأخبار
02:33
مصادر أمنية للـLBCI: التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها
8
منوعات
14:33
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
14:33
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More