كنعان: بآخر الـ 2023 شو الفايدة من موازنة الـ 2023؟

بآخر ال 2023 شو الفايدة من موازنة ال 2023؟ وين موازنة ال 2024؟ وين صار التدقيق بحساباتكم المالية من 1993 لليوم والجنائي بحسابات مصرف لبنان وعرفنا انو بعد ٤ سنين على الانهيار بعد ما بلشتوا التدقيق بحسابات وموجودات المصارف والدولة وبدكم قانون لتكملوا بانقراض الاحتياطي الإلزامي… — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) August 9, 2023

كتب النائب ابراهيم كنعان "بآخر ال 2023 شو الفايدة من موازنة ال 2023؟ وين موازنة ال 2024؟ وين صار التدقيق بحساباتكم المالية من 1993 لليوم والجنائي بحسابات مصرف لبنان وعرفنا إنو بعد ٤ سنين على الانهيار بعد ما بلشتوا التدقيق بحسابات وموجودات المصارف والدولة وبدكم قانون لتكملوا بانقراض الاحتياطي الإلزامي وانتظام مالي بلا مال واعادة هيكلة بلا أرقام رسمية وصندوق للودائع بلا ودائع؟ بلشوا من هون… وبعدين خبرونا عن الاصلاح!".