كنعان: بآخر الـ 2023 شو الفايدة من موازنة الـ 2023؟

بآخر ال 2023 شو الفايدة من موازنة ال 2023؟ وين موازنة ال 2024؟ وين صار التدقيق بحساباتكم المالية من 1993 لليوم والجنائي بحسابات مصرف لبنان وعرفنا انو بعد ٤ سنين على الانهيار بعد ما بلشتوا التدقيق بحسابات وموجودات المصارف والدولة وبدكم قانون لتكملوا بانقراض الاحتياطي الإلزامي…
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) August 9, 2023
بآخر ال 2023 شو الفايدة من موازنة ال 2023؟ وين موازنة ال 2024؟ وين صار التدقيق بحساباتكم المالية من 1993 لليوم والجنائي بحسابات مصرف لبنان وعرفنا انو بعد ٤ سنين على الانهيار بعد ما بلشتوا التدقيق بحسابات وموجودات المصارف والدولة وبدكم قانون لتكملوا بانقراض الاحتياطي الإلزامي…