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حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

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2023-08-09 | 05:09
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حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان
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حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

اجتمع رئيس الحكومة نجيب  ميقاتي  مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي .

واعلن حبيب بعد اللقاء: "لقد اعلمنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار الصديق المهندس نبيل الجسر مشكوراً بإعطاء "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" موافقته النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، جئنا نُسِرّ هذا الخبر إلى الرئيس ميقاتي، وننقل إلى اللبنانيين من السراي الحكومي هذه البُشرى ولا سيما إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسّط". 

وأضاف: "يتبع هذه الموافقة النهائية، التوقيع مع مصرف لبنان كي يباشر الصندوق بتحويل أموال القرض إلى الحساب المخصّص له في البنك المركزي بعد نفاذِه، وبالتالي يصبح اتفاق القرض نافذاً في القريب العاجل، ليكون بمثابة هديّة الصندوق العربي للبنانيين في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان". 

وردا على سؤال قال حبيب:" يمكّن هذا القرض من إعطاء قروض لنحو 6 آلاف وحدة سكنية اي 6 آلاف عائلة لبنانية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، علما بأن هذا القرض،كما ذكر رئيس الصندوق العربي تم نفاذه، واتخذ قرار بعدما استعمل لمدة 5 سنوات بالغائه والحمدلله أعاد الصندوق العربي السير به  وتجديده باعادة اقراض الأموال لمصرف الاسكان بالدولار الأميركي  على ان يكون سقف الإقراض 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط".
 
 
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