الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء أسفت لمخالفة بعض المواطنين القوانين بموضوع الوهب والزرع

آخر الأخبار
2023-08-09 | 06:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء أسفت لمخالفة بعض المواطنين القوانين بموضوع الوهب والزرع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء أسفت لمخالفة بعض المواطنين القوانين بموضوع الوهب والزرع

أسفت الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية  NODLB في بيان، "لأن يتطرّق بعض الاعلاميين الى موضوع وهب الأعضاء وكأنه غير موجود في لبنان، مع العلم أن أول واهبة متوفاة في منطقة الشرق الأوسط كانت من لبنان سنة 1990 والهيئة الوطنية NODLB وضعت برنامجًا وطنيًا على غرار البرامج العالمية منذ عام 2010".
كما أسفت "لأن يُخالف العديد من المواطنين القوانين المرعية الإجراء بموضوع وهب وزرع الأعضاء وأن يستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي لِنشر خبر عن عملية وهب أعضاء مع ذكر الأسماء وبعض التفاصيل الطبية للمرضى المتلقين أو إجراء سبق صحافي ومقابلة عائلة الواهب خلال مراسم الدفن دون الأخذ في الاعتبار الضرر الذي سيلحق بالمرضى المنتظرين وببرنامج وهب وزرع الأعضاء".

وقالت: "لما كانت الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية NOD LB هي هيئة مستقلة لا تبغي الربح وتعمل تحت إشراف وزارة الصحة العامة اللبنانية، ولما كانت الهيئة الوطنيةNODLB  بموجب قانون الآداب الطبية رقم 240 الصادر سنة 2012 لا سيما المادة 30 منه، المرجع الرسمي الوحيد المخوّل مراقبة جميع عمليات وهب وزرع الاعضاء والانسجة البشرية على كافة الاراضي اللبنانية، ووضع الشروط والضوابط القانونية والأخلاقية والطبية، بالإضافة الى نشر ثقافة وهب الاعضاء والانسجة البشرية وتدريب العاملين في القطاع الصحي على تطبيق هذا البرنامج، وتقييم المؤسسات الاستشفائية ومراكز زرع الأعضاء بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، لذلك توضح الهيئة الوطنية NODLB أنه لا تتم أي عملية وهب أعضاء وأنسجة في لبنان دون إشرافها المباشر على أدق التفاصيل بما في ذلك مسؤوليتها الحصرية في توزيع الأعضاء الى المرضى المسجلين على لائحة الانتظار الوطنية.
وتطلب الهيئة الوطنية NODLB من كل مواطن لبناني أن يقوم بواجبه بمسؤولية لحماية هذه القضية "لأن ما حدا فوق راسه خيمة". كل المعنيين في الدولة والمؤسسات الاستشفائية والعاملين في القطاع الصحي وعامة الناس وخاصة منهم المؤسسات التربوية والجامعية ورجال الدين والإعلام مسؤولين عن نجاح هذا البرنامج الذي يحتاجه كل واحد منا ولكن مع الالتزام التام والجدي بما ورد في القانون اللبناني: وهب الأعضاء هو قرار حرّ، غير مشروط، مجاني وسرّي".

أضافت: "إن الهيئة الوطنية NODLB تطلب من كل إعلامي أو صاحب صفحة الكترونية أن يحذف أي منشور أو مقالة أو فيلم يُذكر فيه تاريخ العملية واسم الواهب والمرضى المتلقين وأن يستبدله بمشاركة صفحة الهيئة الوطنية لتعميم فكرة موحّدة علمية قانونية واخلاقية عن وهب الأعضاء.
لأن البرنامج الوطني لوهب الأعضاء هو حاجة وطنية إنسانية لن تتخلى الهيئة الوطنية عن عزمها بإعادة تفعيله، ولن تستسلم ولن تسمح لأيٍ كان أن يشوّه هذه القضية الإنسانية بامتياز وهذا العمل الجبار الذي قامت وتقوم به بمساعدة بعض العاملين في القطاع الصحي.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الوطنية

الأعضاء

لمخالفة

المواطنين

القوانين

بموضوع

الوهب

والزرع

LBCI التالي
الشؤون المالية والنقدية في لقاء ميقاتي-منصوري...ماذا عن رواتب القطاع العام؟
طلب الزواج منها وعندما رفضت رمى عليها البنزين وأشعل النيران فيها ثم أحرق نفسه... قصة مروعة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-08-05

أبو الحسن للـLBCI: الـMEA مؤسسة وطنية يجب أن تخضع لكل القوانين الوطنية وهي الشركة الوطنية الرائدة اليوم والتي نفتخر بها وإذا كان لا بد من البحث في موضوعها المالي فيجب نقاشه بكل شفافية

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-30

الهيئة الوطنية للمفقودين: ندعو الحكومة الى اتخاذ موقف عملي يعبر عن إرادتها بإيصال ملف المفقودين الى خواتيمه المنطقية

LBCI
امن وقضاء
04:34

سلامة لم يمثل أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.. والجلسة أرجئت إلى 29 آب

LBCI
أخبار لبنان
03:48

ميقاتي ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:41

الأمم المتحدة: أكثر من 40 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق مركب في البحر المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
08:33

التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد التبانة - المسلك الشرقي وشارع سوريا - طرابلس

LBCI
منوعات
07:43

يستخدم مياهها كعطر خاص... رجل يستهلك 15 علبة تونا أسبوعياً بسبب إدمانه على رائحتها!

LBCI
منوعات
07:40

قبل أيام من وفاتها بسرطان الدم... ابنة الـ10 سنوات تتزوج من صديقها في حفل زفاف ضخم (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-08

ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!

LBCI
صحف اليوم
2023-08-08

مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ "الاخبار": لدى الدولة ليرات كثيرة

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-06

جريح في اشكال تخلله تضارب واستخدام سكاكين بين مجموعة من النازحين السوريين في بلدة الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-05

بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:21

لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين

LBCI
أخبار لبنان
06:44

سامي الجميل التقى وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية: نحمّل رئيسي المجلس والحكومة مسؤولية التقاعس عن احقاق الحق في القضية

LBCI
اقتصاد
06:21

الشؤون المالية والنقدية في لقاء ميقاتي-منصوري...ماذا عن رواتب القطاع العام؟

LBCI
آخر الأخبار
05:09

حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
أخبار لبنان
16:59

لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:47

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
منوعات
15:05

طلبت قالب حلوى لعيد ميلاد ابنتها الصغيرة... ولكن ما اسلمته لا يُصدّق! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
15:21

صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!

LBCI
صحف اليوم
01:36

وزير الثقافة سيطلب منع عرض فيلم "باربي" في لبنان (الجمهورية)

LBCI
منوعات
15:35

اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)

LBCI
منوعات
14:33

فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
حال الطقس
02:05

استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More