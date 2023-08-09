نزيه متى: ليست المرة الأولى التي تدفع فيها الكحالة الثمن ونحن نخاف على لبنان مع الذي نشهده يوميًا ولم يحصل تبادل لإطلاق النار بل الجهة الأخرى هي التي أطلقت النار في الهواء لتفرقة الناس وعدم معرفة ما في حمولة الشاحنة

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