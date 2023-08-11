مقتل 23 جنديًا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا

التحكم المروري: منع سير الشاحنات على طريق عام ضهر البيدر - بيروت وتحويله باتجاه ترشيش - زحلة

التحكم المروري: منع سير الشاحنات على طريق عام ضهر البيدر - بيروت وتحويله باتجاه ترشيش - زحلة

إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!