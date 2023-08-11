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البخاري التقى منصوري...بحث في آخر المستجدات

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2023-08-11 | 10:18
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البخاري التقى منصوري...بحث في آخر المستجدات
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البخاري التقى منصوري...بحث في آخر المستجدات

التقى سفير السعودية وليد البخاري بالقائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.

وجرى البحث خلال اللقاء في آخر المُستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية اقتصاديًا وماليًا، كما جرى مناقشة القضايا ذات الإهتمام المُشترك.
 
 
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