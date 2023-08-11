البخاري التقى منصوري...بحث في آخر المستجدات

سُعِدت بلقاء القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان الدكتور #وسيم_منصوري، بحثنا خلال اللقاء آخر المُستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية اقتصاديًا وماليًا، كما ناقشنا عددًا من القضايا ذات الإهتمام المُشترك. pic.twitter.com/1TQJ6n6l0m — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) August 11, 2023

التقى سفير السعودية وليد البخاري بالقائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.وجرى البحث خلال اللقاء في آخر المُستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية اقتصاديًا وماليًا، كما جرى مناقشة القضايا ذات الإهتمام المُشترك.