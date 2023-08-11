فقدان أربعة سياح فرنسيين بينهم طفل في شمال غواتيمالا

اعتبر أربعة سياح فرنسيين بينهم طفل في السادسة، مفقودين في الأدغال في شمال غواتيمالا، قرب الحدود مع المكسيك وبليز، وفق ما أعلنت السلطات في الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى الجمعة.



وقال المعهد الغواتيمالي للسياحة في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إن السياح، وجميعهم من أسرة واحدة، "شوهدوا للمرة الأخيرة" الأربعاء في حديقة تيكال الوطنية بمنطقة بيتن.



والسياح الأربعة هم امرأتان (40 و68 عاما) ورجل في الحادية والأربعين وطفل في السادسة، بحسب المصدر نفسه.



وتم إبلاغ الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الفرنسي المعتمد في غواتيمالا بأمرهم.



وحديقة تيكال هي الموقع الأثري الأبرز لحضارة المايا في غواتيمالا، ويبعد 500 كلم شمال العاصمة.



والموقع المعروف بأهراماته ومعابده مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1979، ويقع في منطقة نائية تنشط فيها عصابات تجارة المخدرات.

















