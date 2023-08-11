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تيمور جنبلاط: الرجاء أن لا يتكرر سقوط الضحايا بين اللبنانيين والتعزية بالذين قضوا في الكحالة
آخر الأخبار
2023-08-11 | 16:14
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تيمور جنبلاط: الرجاء أن لا يتكرر سقوط الضحايا بين اللبنانيين والتعزية بالذين قضوا في الكحالة
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عبر حسابه على منصة "أكس": "الرجاء أن لا يتكرر سقوط الضحايا بين اللبنانيين، والتعزية بالذين قضوا في الكحالة. فوق الجراح المطلوب عدم السماح باستغلال الأمر لإثارة الفتنة ونبش الماضي، بل يجب التلاقي مع كل موقف حكيم وعاقل. نتمسك بالوحدة الوطنية، وننتظر نتائج التحقيق ليبنى عليه دون الطعن بالمؤسسات لاسيما الجيش".
*
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