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أرمينيا: إغلاق أذربيجان ممر لاتشين يهدد فرص السلام

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2023-08-11 | 16:21
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أرمينيا: إغلاق أذربيجان ممر لاتشين يهدد فرص السلام
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أرمينيا: إغلاق أذربيجان ممر لاتشين يهدد فرص السلام

اتهمت أرمينيا الجمعة أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات إلى المناطق المأهولة بالأرمن في جيب ناغورني قره باغ، وحذرت من أن ذلك قد "يجهض" فرص السلام بين البلدين.
     
تتهم يريفان منذ أشهر باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في جيب ناغورني قره باغ الانفصالي.
     
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي الجمعة إن شاحنات تحمل المعكرونة والسكر وأغذية للأطفال مُنعت من دخول الجيب وأن باكو "لم تقدم أي تفسير".
     
وأضاف أن "أرمينيا من جانبها تواصل تأكيد التزامها بأجندة السلام وتدعو باكو إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تهدف إلى إجهاض الفرصة التاريخية لإحلال السلام".
     
لم تتمكن باكو ويريفان، اللتان خاضتا حربين للسيطرة على المنطقة، من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة رغم جهود الوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.
     
وحذّرت أرمينيا ومنظمات إغاثة دولية من أن الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ صعب ومتدهور، مع نقص في الغذاء والأدوية والطاقة.
     
 
 
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