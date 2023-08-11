ثلاثة قتلى جراء فيضانات في العاصمة الغينية



قضى ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، الجمعة جراء فيضانات في كوناكري بعد هطول أمطار غزيرة، وفق ما أفادت الحماية المدنية الغينية وكالة فرانس برس.



هطلت أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة في كوناكري. وقال النقيب محمد كامارا من الحماية المدنية لوكالة فرانس برس إن شخصين، أحدهما طفل دون العاشرة، لقيا حتفهما في جنوب شرق المدينة بعد أن "جرفتهما المياه إلى قنوات تصريف مكشوفة".



ومن بين القتلى الثلاثة امرأة في الخمسينات. وأوضح النقيب كامارا أنها كانت في سيارتها مع سائقها عندما سقطت من جسر قبل أن تغمرها المياه في شمال كوناكري، وتعذر العثور على سائق السيارة.



وتوجه الوزير المسؤول عن البنية التحتية غاندو باري إلى مكان الحادث، وطلب من السكان تجنب الإقامة في المناطق الخطرة.



وقال باري للصحافيين "يحتاج الناس إلى فهم أنه عندما يستقر أحدهم في منطقة معرضة للفيضانات، فإنه يمنع المياه من الجريان بشكل طبيعي".

