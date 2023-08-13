الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
35
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
39
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
35
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
39
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعلن عن طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن متوجة إلى ميناء أوكراني
آخر الأخبار
2023-08-13 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعلن عن طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن متوجة إلى ميناء أوكراني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
طلقات
تحذيرية
باتجاه
سفينة
متوجة
ميناء
أوكراني
التالي
على شاطئ مشمس... جينيفر لوبيز تستمتع باجازتها الصيفية في إيطاليا (فيديو)
بعد أن حقق أول لقب مع النصر السعودي.. رونالدو يعلق: فخور للغاية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
أكثر من نشاط رياضي سياحي في تحوم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
أكثر من نشاط رياضي سياحي في تحوم... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:46
الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة
أخبار لبنان
07:46
الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة
0
أخبار دولية
07:21
ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين
أخبار دولية
07:21
ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين
0
أخبار لبنان
07:01
باسيل تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال: جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية!
أخبار لبنان
07:01
باسيل تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال: جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:00
شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!
منوعات
07:00
شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!
0
فنّ
05:49
على شاطئ مشمس... جينيفر لوبيز تستمتع باجازتها الصيفية في إيطاليا (فيديو)
فنّ
05:49
على شاطئ مشمس... جينيفر لوبيز تستمتع باجازتها الصيفية في إيطاليا (فيديو)
0
رياضة
05:19
بعد أن حقق أول لقب مع النصر السعودي.. رونالدو يعلق: فخور للغاية
رياضة
05:19
بعد أن حقق أول لقب مع النصر السعودي.. رونالدو يعلق: فخور للغاية
0
فنّ
05:00
بعد غياب... سيلينا غوميز تلتقي بصديقتها التي تبرعت لها بكليتها! (صور)
فنّ
05:00
بعد غياب... سيلينا غوميز تلتقي بصديقتها التي تبرعت لها بكليتها! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-09
هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!
منوعات
2023-08-09
هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!
0
منوعات
2023-08-12
قضت يوماً واحداً بعيداً عن المنزل... فقتلها والدها ثمّ ربطها بدراجة نارية وجرّها عبر القرية! (صورة)
منوعات
2023-08-12
قضت يوماً واحداً بعيداً عن المنزل... فقتلها والدها ثمّ ربطها بدراجة نارية وجرّها عبر القرية! (صورة)
0
منوعات
2023-08-11
اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
منوعات
2023-08-11
اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
0
منوعات
2023-08-08
طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!
منوعات
2023-08-08
طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
أكثر من نشاط رياضي سياحي في تحوم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
أكثر من نشاط رياضي سياحي في تحوم... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:46
الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة
أخبار لبنان
07:46
الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة
0
أخبار لبنان
05:06
عودة: المسؤولون فوق المحاسبة وجريمة المرفأ أبرز دليل
أخبار لبنان
05:06
عودة: المسؤولون فوق المحاسبة وجريمة المرفأ أبرز دليل
0
أخبار لبنان
14:10
أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه بحضور الراعي
أخبار لبنان
14:10
أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه بحضور الراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الحياة تدب مجددا في تلفزيون لبنان بانتظار حل مالي
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الحياة تدب مجددا في تلفزيون لبنان بانتظار حل مالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدث كبير في الكيك بوكسينغ للناشئين في الشياح
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدث كبير في الكيك بوكسينغ للناشئين في الشياح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
زحلة تستضيف بطولة لبنان للسباحة في حوض الخمسين متراً
تقارير نشرة الاخبار
13:53
زحلة تستضيف بطولة لبنان للسباحة في حوض الخمسين متراً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
السينما السعودية نحو العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
السينما السعودية نحو العالمية
0
السياحة في لبنان
13:42
Hiking في جرود قرطبا مروراً بالمغارة "المثقوبة" وصولاً الى الثلاجات
السياحة في لبنان
13:42
Hiking في جرود قرطبا مروراً بالمغارة "المثقوبة" وصولاً الى الثلاجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:49
قتل زوجته بسبب "استخدامها المفرط لوسائل التواصل"... وهكذا ساعده والدها على التخلص من الجثة!
منوعات
11:49
قتل زوجته بسبب "استخدامها المفرط لوسائل التواصل"... وهكذا ساعده والدها على التخلص من الجثة!
2
فنّ
15:18
سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس ضمن مقطع فيديو مؤثر: "طلعت الإشاعة مظبوطة" (فيديو)
فنّ
15:18
سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس ضمن مقطع فيديو مؤثر: "طلعت الإشاعة مظبوطة" (فيديو)
3
حال الطقس
01:27
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
حال الطقس
01:27
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
4
فنّ
03:11
"ما رح اسكت عن حقي"... نادين نجيم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة استدعائها الى قصر العدل!
فنّ
03:11
"ما رح اسكت عن حقي"... نادين نجيم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة استدعائها الى قصر العدل!
5
منوعات
13:00
في بثٍ مباشر... لاعب كمال أجسام يعنّف ويقتل زوجته السابقة بطريقة وحشية!
منوعات
13:00
في بثٍ مباشر... لاعب كمال أجسام يعنّف ويقتل زوجته السابقة بطريقة وحشية!
6
منوعات
2023-08-12
"عديمة المسؤولية"... أم فتاة مُصابة بالقمل ترفض إزالته من شعرها لهذا السبب الصادم!
منوعات
2023-08-12
"عديمة المسؤولية"... أم فتاة مُصابة بالقمل ترفض إزالته من شعرها لهذا السبب الصادم!
7
اسرار
00:24
أسرار الصحف 13-08-2023
اسرار
00:24
أسرار الصحف 13-08-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:00
تحطمت أحلامهم على شاطىء الشيخ زناد في عكار... إيطاليا أبعد من طموحهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:00
تحطمت أحلامهم على شاطىء الشيخ زناد في عكار... إيطاليا أبعد من طموحهم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More