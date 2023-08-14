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مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03631241

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2023-08-14 | 03:58
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مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03631241
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مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03631241

 
 
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