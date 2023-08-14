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إرتفاع حصيلة قتلى إنزلاقات التربة والفيضانات في الهند إلى 49 شخصًا

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2023-08-14 | 09:40
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إرتفاع حصيلة قتلى إنزلاقات التربة والفيضانات في الهند إلى 49 شخصًا
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إرتفاع حصيلة قتلى إنزلاقات التربة والفيضانات في الهند إلى 49 شخصًا

 
 
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