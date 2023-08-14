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نصر الله: هناك قوى سياسية لا تريد أي حوار بين اللبنانيين بل تريد تخندقاً واصطفافات وتعبئة ولا خيار إلا الشراكة والسير مع البعض لو ببطء

آخر الأخبار
2023-08-14 | 14:39
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نصر الله: هناك قوى سياسية لا تريد أي حوار بين اللبنانيين بل تريد تخندقاً واصطفافات وتعبئة ولا خيار إلا الشراكة والسير مع البعض لو ببطء
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نصر الله: هناك قوى سياسية لا تريد أي حوار بين اللبنانيين بل تريد تخندقاً واصطفافات وتعبئة ولا خيار إلا الشراكة والسير مع البعض لو ببطء

 
 
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