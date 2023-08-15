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سماع اصوات انفجارات قوية ويصل صداها الى منطقة مرجعيون تبين انها تدريبات لحزب الله في منطقة عرمتا السريرة

آخر الأخبار
2023-08-15 | 02:47
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سماع اصوات انفجارات قوية ويصل صداها الى منطقة مرجعيون تبين انها تدريبات لحزب الله في منطقة عرمتا السريرة
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سماع اصوات انفجارات قوية ويصل صداها الى منطقة مرجعيون تبين انها تدريبات لحزب الله في منطقة عرمتا السريرة

 
 
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