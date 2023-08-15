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o
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o
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o
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o
البقاع
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عدد من اهالي عين قانا قطع طريق عين قانا - جباع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن بلدتهم منذ اكثر من شهرين
آخر الأخبار
2023-08-15 | 06:49
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عدد من اهالي عين قانا قطع طريق عين قانا - جباع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن بلدتهم منذ اكثر من شهرين
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