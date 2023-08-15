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وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا

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2023-08-15 | 07:07
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وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا
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وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا

 
 
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