الراعي: العدالة القضائية المتحررة من اي تدخل سياسي هي العمود الفقري في الدولة

بمناسبة مرور شهر على حادثة القرنة السوداء التي ذهب ضحيتها هيثم ومالك طوق، اقيم قداس لراحة نفسيهما في كاتدرائية مار سابا في بشري ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اكد ان العدالة القضائية المتحررة من اي تدخل سياسي ومن اي تلوين ديني او طائفي او مذهبي هي العمود الفقري في حياة الدولة وحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم.