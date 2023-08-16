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فارس سعيد للـLBCI: فرنسا تدرك كيفية الحفاظ على مصالحها ونعرف ما هي المصالح في المنطقة أما لبنان فمن يحافظ على مصلحته ومصلحة اللبنانيين؟

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2023-08-16 | 03:18
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فارس سعيد للـLBCI: فرنسا تدرك كيفية الحفاظ على مصالحها ونعرف ما هي المصالح في المنطقة أما لبنان فمن يحافظ على مصلحته ومصلحة اللبنانيين؟
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فارس سعيد للـLBCI: فرنسا تدرك كيفية الحفاظ على مصالحها ونعرف ما هي المصالح في المنطقة أما لبنان فمن يحافظ على مصلحته ومصلحة اللبنانيين؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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