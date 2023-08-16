فارس سعيد للـLBCI: لا يوجد فريق ضمانة للبنان فاللبنانيين والدستور اللبناني هم ضمانته

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فارس سعيد للـLBCI: خطورة طرح باسيل ليست في مبدأ اللامركزية الإرادية فجميعنا نريدها ضمن إتفاق الطائف وبضمانة الدستور اللبناني وجميع اللبنانيين لكنه يتحدث عن القيام بصفقة مع حزب وإعطائه القرار الوطني لأخذ ترتيب إداري وهذا الكلام غير مقبول