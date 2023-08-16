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o
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o
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o
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فارس سعيد للـLBCI: خطورة طرح باسيل ليست في مبدأ اللامركزية الإرادية فجميعنا نريدها ضمن إتفاق الطائف وبضمانة الدستور اللبناني وجميع اللبنانيين لكنه يتحدث عن القيام بصفقة مع حزب وإعطائه القرار الوطني لأخذ ترتيب إداري وهذا الكلام غير مقبول
آخر الأخبار
2023-08-16 | 03:38
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فارس سعيد للـLBCI: خطورة طرح باسيل ليست في مبدأ اللامركزية الإرادية فجميعنا نريدها ضمن إتفاق الطائف وبضمانة الدستور اللبناني وجميع اللبنانيين لكنه يتحدث عن القيام بصفقة مع حزب وإعطائه القرار الوطني لأخذ ترتيب إداري وهذا الكلام غير مقبول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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