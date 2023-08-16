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معلومات الـLBCI: وزارة المالية بصدد ارسال مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ على ان تبدأ الحكومة بدراستها في نهاية الشهر

آخر الأخبار
2023-08-16 | 10:15
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معلومات الـLBCI: وزارة المالية بصدد ارسال مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ على ان تبدأ الحكومة بدراستها في نهاية الشهر
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معلومات الـLBCI: وزارة المالية بصدد ارسال مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ على ان تبدأ الحكومة بدراستها في نهاية الشهر

 
 
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