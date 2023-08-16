معلومات الـLBCI: مجلس الوزراء أرجأ البحث بزيادة الرسوم والضرائب الى موازنة الـ٢٠٢٤ التي سترسل من قبل وزارة المالية الى الحكومة في الأسابيع المقبلة

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