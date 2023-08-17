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سيرج داغر للـLBCI: حزب الله يتحدث عن المصداقية وفي حادثة الكحالة تبيّن أن كل كلمة قالها هي كذب

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2023-08-17 | 03:20
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سيرج داغر للـLBCI: حزب الله يتحدث عن المصداقية وفي حادثة الكحالة تبيّن أن كل كلمة قالها هي كذب
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سيرج داغر للـLBCI: حزب الله يتحدث عن المصداقية وفي حادثة الكحالة تبيّن أن كل كلمة قالها هي كذب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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