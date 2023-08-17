سيرج داغر للـLBCI: بيان حزب الله عن حادثة الكحالة كذب من الألف الى الياء ومن واجباتي كأمين عام للكتائب أن أكون في الكحالة

سيرج داغر للـLBCI: لا أحد يريد حربا وسلاحا وفرضا واذا كنا عملاء للسفارات لماذا تعيشون مع عملاء؟ ولماذا تريدون التحاور مع عملاء؟

سيرج داغر للـLBCI: لا أحد يريد حربا وسلاحا وفرضا واذا كنا عملاء للسفارات لماذا تعيشون مع عملاء؟ ولماذا تريدون التحاور مع عملاء؟

سيرج داغر للـLBCI: حزب الله يتحدث عن المصداقية وفي حادثة الكحالة تبيّن أن كل كلمة قالها هي كذب