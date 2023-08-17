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o
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وزير المالية قبل جلسة مجلس الوزراء: نعمل لتأمين أموال العام الدراسي المقبل والبالغة ١٥٠ مليون دولار
آخر الأخبار
2023-08-17 | 09:07
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وزير المالية قبل جلسة مجلس الوزراء: نعمل لتأمين أموال العام الدراسي المقبل والبالغة ١٥٠ مليون دولار
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