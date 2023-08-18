معلومات للـLBCI: استخبارات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي كانت سقطت على كوع الكحالة قبل ١٠ أيام

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