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وزارة الطاقة والمياه: لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول
آخر الأخبار
2023-08-18 | 10:47
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وزارة الطاقة والمياه: لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول
اكدت وزارة الطاقة والمياه ان لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول اضافة الى الفيول العراقي، واموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ ٣٠٠ مليون دولار بقرار من الحكومة والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم لم يُحجَز منها الا ١٩٣ مليون دولار الى الآن ويبقى ١٠٧ م. د..
واضافت ان خطاب الاعتماد الاخير بباخرة الفيول بقيمة ٥٨ مليون دولار (وليس ٨٠ مليون...!) ومصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.
ودعت الوزارة من لديه اي استفسار او سؤال ان يتوجه الى الجهة المعنية اي الى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، وان كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة لا بل هو انحياز للمصارف
وللمولدات الخاصة.
اليكم خطاب الاعتماد بمصادقة وزارة المال:
*
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