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المالية تردّ على الطاقة: قمنا بما هو متوجب علينا وعلى الوزارة المعنية الكشف لماذا حصل التأخير والاّ تتعمد التعتيم

أخبار لبنان
2023-08-18 | 12:11
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المالية تردّ على الطاقة: قمنا بما هو متوجب علينا وعلى الوزارة المعنية الكشف لماذا حصل التأخير والاّ تتعمد التعتيم
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المالية تردّ على الطاقة: قمنا بما هو متوجب علينا وعلى الوزارة المعنية الكشف لماذا حصل التأخير والاّ تتعمد التعتيم

اصدر المكتب الاعلامي لوزارة المالية بيانا جاء فيه: "في مؤازرة توضيحية لوزارة الطاقة والمياه، في دعوتها من لديه اي استفسار او سؤال حيال التغذية بالكهرباء، ان يتوجه الى الجهة المعنية اي الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي. إزاء ذلك، يود المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان ينير امام وزارة الطاقة، رغم العتمة، المسار المعتمد في عملية تأمين الاموال المخصصة لكهرباء لبنان".

واضافت: "ان وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، و قد احالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره  ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار اميركي لصالح شركة coral energy dmcc  منذ مطلع الاسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك.  وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن والاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً".

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