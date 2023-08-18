تعميم صورة القاصر المفقودة هديل برهو أبو ديّه، هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر: هديل برهو أبو ديّه (من مواليد عام 2007، سورية) التي غادرت منزلها الكائن في البترون- قرب سدّ المسيلحة قرابة الساعة السادسة من تاريخ 15-08-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 742430-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.