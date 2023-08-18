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محطة حارة صيدا الكبرى عادت إلى العمل بضخ المياه لمنطقة صيدا وشرقها بعد توقفها

آخر الأخبار
2023-08-18 | 16:11
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محطة حارة صيدا الكبرى عادت إلى العمل بضخ المياه لمنطقة صيدا وشرقها بعد توقفها
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محطة حارة صيدا الكبرى عادت إلى العمل بضخ المياه لمنطقة صيدا وشرقها بعد توقفها

 
 
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