بلال عبدالله للـLBCI: نحن مع حوار غير مشروط يصل الى مرشح مقبول من كل الفرقاء وقادر على أن يعيد فتح لبنان الى العمق العربي والدولي وقادر على المحافظة على اتفاق الطائق وهوية هذا البلد وقادر على القيام بخطوة انقاذية اقتصادية

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