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الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

آخر الأخبار
2023-08-19 | 06:09
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الجيش الروسي يعلن &quot;القضاء&quot; على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو
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الجيش الروسي يعلن "القضاء" على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

 
 
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