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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و10 جرحى في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

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2023-08-20 | 00:21
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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و10 جرحى في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و10 جرحى في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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