النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف

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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: زرت ميقاتي وقلت له أعلم ان المسؤولية كبيرة وهذه المسؤولية لا تُحمَل الا جماعيًا وطلبت منه ان يدعو كل مسؤول صاحب قرار الى اجتماع وان يطلب ابراز تقارير كاملة عن المصارف ومصرف لبنان وان تتحدّد الالتزامات والخسائر