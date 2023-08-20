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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف
آخر الأخبار
2023-08-20 | 03:14
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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: زرت ميقاتي وقلت له أعلم ان المسؤولية كبيرة وهذه المسؤولية لا تُحمَل الا جماعيًا وطلبت منه ان يدعو كل مسؤول صاحب قرار الى اجتماع وان يطلب ابراز تقارير كاملة عن المصارف ومصرف لبنان وان تتحدّد الالتزامات والخسائر
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