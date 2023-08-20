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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف

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2023-08-20 | 03:38
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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف
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النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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