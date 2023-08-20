النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف

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الراعي: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور والحوار الحقيقيّ والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية