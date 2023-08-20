الراعي: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور والحوار الحقيقيّ والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

لهذا السبب المخيف والمقلق... لا تنشروا صور أطفالكم على الانترنت!

النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف