النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة مطالبة باعداد وارسال مشروع موازنة 2024 أما ارسال مشروع 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 اشهر فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولا يتماشى مع الاصلاح المطلوب محلياً ودولياً

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كنعان للـLBCI: لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية فالمطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام