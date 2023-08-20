كنعان للـLBCI: لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية فالمطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام

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كنعان للـLBCI: ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس من دون حوار وليس للفرض والمقايضة بل للذهاب الى خيار وطني ومسيحي على اساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة